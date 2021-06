La pelouse synthétique du stade de La Murette en partie dérobée

Si nos communes, même les plus rurales, n'échappent pas aux détériorations voire aux vols de matériel municipal - barrières, panneaux, bancs, jardinières et parfois jusqu'aux jeux d'enfants - plus rares sont les vols de pelouse synthétique. Il faut dire que cet investissement, assez onéreux, est peu fréquent dans nos villages. Le vol dont a été victime La Murette, près de Voiron, n'en est d'ailleurs que plus douloureux

Dans la nuit de mercredi une partie de la pelouse synthétique du stade football a été dérobé. Plusieurs dizaines de mètres carrés situés entre un poteau de corner et un but, comme en témoigne les images postées sur sa page Facebook par Carole Serayet, maire de la commune, qui se dit "sidérée, dégoûtée, en colère". La pelouse avait moins d'un an et faisait la fierté de la commune et de son club de foot.