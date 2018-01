Le Bugue, France

Les gendarmes recherchaient cette femme de 90 ans de l'EHPAD Félix-Lobligeois du Bugue (Dordogne) depuis vendredi soir.

Geneviève n'avait plus été aperçue depuis 18h et tout le monde pensait à une fugue. Les gendarmes enquêtaient et un chien pisteur était même venu de Dax pour retrouver sa piste.

Mais coup de théâtre aujourd'hui. Ce dimanche après-midi, les gendarmes ont retrouvé la pensionnaire enfermée dans une salle de l'EHPAD. La Périgourdine est saine et sauve.

Les gendarmes et la famille sont immédiatement arrivés sur place.