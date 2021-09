La pénurie de matières premières se poursuit, certains artisans obligés de réduire la voilure dans le Berry

Cette rentrée de Septembre est compliquée pour un certains nombre d'artisans ou d'entreprises du BTP en Berry. Si vous devez faire des travaux chez vous, vous vous en êtes sans doute rendus compte : difficile de trouver certaines matières premières - du bois de l'acier ou encore du polystyrène - à des prix abordables Résultat : de nombreux chantiers sont repoussés. Cela fait des mois que cette pénurie dure. Certains étaient partis en vacances en espérant que la situation s'améliore; ils découvrent à la rentrée que ca n'est toujours pas le cas.

Les prix qui s'envolent

Résultat de cette pénurie, déjà amorcée avant l'été : les prix s'envolent. Le coût de certains chantiers a ainsi plus que doublé en quelques mois. "Pour nous, la hausse de l'acier a été d'environ 126% depuis le début de l'année, avec des hausses successives. C'est du jamais vu" explique Tony Auclair, artisan spécialisé dans la toiture à Luant (Indre). Ceux qui travaillent le bois semblent être le plus en difficulté dans l'Indre, mais ces augmentations et cette pénurie touche une large gamme de matière, jusqu'à l'électronique. Depuis quelques temps Emmanuel Ferrand a du mal à trouver certaines pièces. Il gère une entreprise spécialisée dans l'électricité, la climatisation et le chauffage à Châteauroux. "À l'heure actuelle, je n'ai aucun délai sur des luminaires que j'ai commandé. On m'annonçait fin Octobre, maintenant ils n'ont plus de vision (...) On a une pénurie, mais on a aussi une augmentation des prix très fortes que les clients ne comprennent pas" détaille le gérant.

Des inquiétudes pour l'activité de certains

Face à cette hausse des prix, et à la difficulté de trouver certains matériaux, le spécialiste de la toiture Tony Auclair a été obligé de mettre en suspens deux chantiers. "On n'arrive plus à être alimentés en liteaux. Pour nous c'est comme la baguette de pain chez le boulanger, c'est le plus gros volume qu'on traite. Et là on est vraiment alimentés au minimum". Cet artisan qui emploie 9 personnes arrive pour le moment toujours à faire travailler tous ses salariés; "Mais il ne faudrait pas que ça dure" s'inquiète le gérant.

Nous petite entreprise on n'a pas la trésorerie qui nous permet d'avoir des chantiers arrêtés pendant un certain nombre de temps - Tony Auclair

Pour éviter la panne sèche, certains ont réussi à anticiper et à stocker en masse les matériaux dont ils ont besoin. C'est le cas de Denis Belloy, gérant d'une entreprise spécialisée dans l'habitat à Cap-Sud. "On a acheté des camions complets de polystyrène, et on a sur-stocké" explique ce chef d'entreprise, qui emploie 75 personnes. Malgré cette anticipation, Denis Belloy sait qu'il risque d'y avoir "des trous de production" pour son activité menuiserie : "On a énormément de commandes, mais on ne sera pas livrés". Même incertitude pour les plombiers; "les délais, c'est au moins trois mois, c'est affolant (...) Ca fait trois mois que j'attends un WC pour un client" confirme Didier Fronteau, qui est aussi président de la Capeb dans l'Indre.

Difficile de prévoir pour le moment quand cette situation de pénurie commencera à s'améliorer. Les professionnels du secteur évoquent la fin de l'année, mais sans certitudes.