La permanence du député LREM du Cher Loic Kervran dégradée à Bourges

Bourges, France

De grandes inscriptions rouges barrant les murs et les huisseries de ce petit local discret à Bourges tenant lieu de permanence au député Loic Kervran ont été découvertes ce lundi 12 août. Les messages font référence, semble t-il, aux gilets jaunes ainsi qu'au Ceta, cet accord commercial entre l'Union européenne et le Canada voté en première lecture il y a quelques semaines à l'Assemblée Nationale. Le député LREM Loic Kervran s'était abstenu. Selon le député de la 3ème circonscription du Cher, une plainte a été déposée.

"Je pense que la position d'abstention ne satisfait pas tout le monde. Mais c'est le jeu de la vie démocratique. Il n'y a pas de raison de taguer la permanence d'un député. mais malheureusement c'est le drame du monde dans lequel on vit, il y a une forme d'incapacité à accepter le désaccord politique et un recours à la violence de plus en plus systématique..." déplore Loïc Kervran.

Le député poursuit : "Ca m'inquiète pour la démocratie quand je vois le nombre de mes collègues qui sont victimes de ce type d'acte".

Signe d'une tension palpable, ces derniers jours, les permanences d'élus LREM ou Modem de la Vienne et de la Vendée entre autres ont été dégradées. Le député de la Creuse, Jean Baptiste Moreau, a vu lui son portrait placardé partout dans Gueret avec la mention "Wanted".