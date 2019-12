La permanence d'un candidat LREM taguée au Croisic

Le Croisic, France

Au Croisic, la permanence de Jean-François Chanteur, candidat LREM à l'élection municipale a été taguée dans la nuit de samedi à dimanche.

Il s'agit d'inscriptions appliquées à l'aide d'une bombe, de couleur jaune et noir. On peut y lire un menaçant "Mort à vous", ou encore "En marche de la honte du peuple", ainsi qu'une étrange conjugaison "On vous finirera" accompagnée d'un "#JJS".

Un observateur de la scène fait remarquer que "un peu comme des enfants qui ne maîtrisent pas le coloriage, ils ont débordé sur la façade du cabinet d'assurance voisin" en inscrivant ces mots : "La mort de ce gouvernement".

Jean-François Chanteur a déposé plainte. Au micro de France Bleu Loire Océan il confie :

Si j'avais été démotivé dans ma campagne, ça, ça me donne un vrai coup de boost. Il suffit de me menacer pour me redonner force et vigueur.

L'enquête est confiée à la gendarmerie.