La permanence d'un député LREM vandalisée à Boulogne-sur-Mer

Boulogne-sur-Mer, France

C'est un commerçant voisin de la permanence du député, rue Faidherbe, à Boulogne-sur-Mer, dans le pas-de-Calais, qui a découvert les faits ce vendredi matin. Les vitres ont été frappées vraisemblablement à coups de batte de baseball selon le parlementaire : "Il y a un coup à chaque vitre pourtant c'est du triple vitrage. Tout est à changer !" ajoute le député LREM qui a déposé ce vendredi matin au commissariat. De nombreux tags ont également recouverts la façade : GJ pour gilets jaunes inscrits en lettres jaunes, ACAB (slogan anti-police pour "All Cops Are Bastards") et "Rendez-vous le 21/09" (qui est un appel national à manifester des gilets jaunes). Jean-Pierre Pont ne comprend pas cette violence :

Je suis désolé de cette réaction. Faire ça la nuit, c'est minable ! JP. Pont

Le parlementaire du parti présidentiel ajoute que sa porte a toujours été ouverte : "J'ai déjà reçu plusieurs fois des gilets jaunes, on a discuté, j'ai toujours prôné le dialogue avec pourquoi pas des amendements mais casser, taper, non ! Encore les tags, ça peut être rigolo. J'avais apprécié quand les agents SNCF manifestaient pendant la réforme ferroviaire, ils avaient mis des rails devant ma permanence, c'était bon enfant, çà, c'est acceptable".