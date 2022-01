La permanence de la députée LREM Isabelle Rauch cible d'un jet de pierre à Thionville

En milieu d'après-midi ce samedi, l'alarme de la permanence de la députée LREM Isabelle Rauch s'est mise à sonner à Thionville. Une pierre venait d'être lancée à l'intérieur, brisant la vitrine du local. "Heureusement, personne n'était à l'intérieur. J'ai tout de suite pensé à mon équipe", confie l'élue qui compte porter plainte dès ce lundi. Une enquête est également ouverte pour retrouver le ou les auteurs du jet de pierre. Elle portera plainte ce lundi.

La pierre à l'intérieur de la permanence. - Isabelle Rauch

C'est inacceptable

La députée compte sur les caméras de vidéosurveillance pour faire la lumière sur ce geste. "On est en démocratie, il y a la liberté d'expression et c'est très important que l'on débatte. Mais la violence ne peut pas avoir droit de citer, ça me choque, c'est inacceptable." Le tout dans un contexte où plusieurs députés de la majorité ont eux aussi été la cible de vandalisme. "C'est notre démocratie qui considère que non, ça ne se fait pas comme ça", conclut-elle.