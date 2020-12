La permanence du député héraultais Jean-François Eliaou une nouvelle fois prise pour cible

"Aujourd’hui encore ma permanence parlementaire a été vandalisée". Le communiqué date de vendredi et il est signé Jean-François Eliaou, député En Marche de l'Hérault. "Menaces sur ma personne, et par conséquent sur mon équipe, fracturation de la serrure, intimidation". Ce n'est pas la première fois que sa permanence est prise pour cible à Gignac (octobre 2019 et janvier 2020). L'élu a porté plainte.

"La liberté d'expression n'autorise en aucun cas la violence et la menace, a fortiori anonyme" poursuit le député, "en démocratie ces méthodes sont intolérables".