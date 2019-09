La permanence du député LREM Romain Grau à nouveau saccagée à Perpignan

Perpignan, France

15 fissures sur les trois vitres de la permanence qui donnent sur la rue du Marché-de-Gros, à Perpignan. Un peu plus d'un mois après été attaqués, les locaux du député Romain Grau (LREM) ont été à nouveau vandalisés dans la nuit de samedi à dimanche, à 23h30. Les vitrines ne se sont pas brisées, contrairement à l'attaque du mois de juillet.

"Ils ne me feront pas baisser les bras"

Personne ne se trouvait dans la permanence au moment où les vitres ont été frappées. Le député était aux universités d'été du Mouvement Radical, à Bordeaux. "Quand on fait de la politique dans une démocratie, on fait du débat. Là c'est de la violence au service d'aucune idée, puisque aucune réclamation n'a été exprimée. Notre démocratie est bien malade" a réagi l'élu.

Celui qui avait reçu la visite du Ministre de l'Intérieur Christophe Castaner après la première attaque n'entend pas changer de cap. "Ce sont des voyous, qui par la violence, souhaitent impressionner. Ces gens ne me feront pas peur et ne me feront pas baisser les bras. Au contraire, cela me donne encore plus d'énergie pour faire entendre mes idées" poursuit Romain Grau, également candidat à la mairie de Perpignan. Le député a annoncé qu'il allait déposer plainte dès lundi matin.