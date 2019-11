La permanence du Rassemblement national en Charente-Maritime de nouveau dégradée

Marennes, Marennes-Hiers-Brouage, France

Le Rassemblement national ne semble pas être pas être bienvenue à Marennes. Le parti y a ouvert sa permanence départementale, il y a quinze jours. Depuis le local a été vandalisé à deux reprises. La première fois la vitrine a été brisée, le parti l'a remplacé. Puis dans la nuit de samedi à dimanche, la permanence a été taguée : on peut y lire "dégage", "la solution n'est pas là" ou encore "la jeunesse emmerde les racistes".

"Nous devons faire peur à une certaine catégorie de population. Notre présence dérange mais elle est inscrite dans une histoire démocratique et nous n'avons pas l'intention de nous laisser faire et de nous laisser impressionner. Le propriétaire n'est pas heureux de deux dégradations en quinze jours d'ouverture, on peut le comprendre mais on assume les réparations", réagit Séverine Werbrouk déléguée départementale du Rassemblement national.

Une plainte a été déposé par le parti d'extrême-droite.