La permanence de la députée LREM Mireille Clapot taguée à Valence

Valence, France

Les dégradations ont été constatées peu avant 4 heures du matin ce mercredi par une patrouille de police. Sur le rideau de fer de la permanence, située avenue Sadi Carnot, des tags ont été inscrits en noir, jaune et rouge.

Des tags aux messages variés : le symbole anarchiste, le "GJ" des gilets jaunes, le sigle anti-police ACAB pour "All cobs are bastards" , un "CETA responsabilité" pour cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, approuvé à l'Assemblée Nationale fin juillet.

On n'est pas dans un débat là. On est dans du vandalisme, point

Mireille Clapot n'y voit pas une contestation de ses prises de positions politiques : "Ce sont des manifestations d'insatisfactions anarchistes et donc on n'est même pas dans une revendication construite. On parle de dégradations faites par quelqu'un qui a sans doute des références contre toutes les formes de démocratie. On n'est pas dans un débat là. On est dans du vandalisme, point."

La députée Mireille Clapot va porter plainte

Après ces dégradations sur la devanture de sa permanence, la députée LREM Mireille Clapot va porter plainte. Le président du groupe LREM à l'Assemblée Nationale, Gilles Le Gendre, estimait ce mercredi matin sur franceinfo "Nous sommes proches de 25 ou 30 dégradations, avec des degrés de gravité variables, mais pour nous, c'est le symbole d'une démocratie qui ne fonctionne pas correctement".

Ce mercredi matin vers 11 heures, la Force Rapide Action Propreté de la ville de Valence nettoyait le rideau de la permanence de Mireille Clapot pour effacer les tags. Le secrétaire d'Etat à la fonction publique, l'Ardéchois Olivier Dussopt, a exprimé son soutien à la députée drômoise sur Twitter. La plaque d'entrée de son ancien bureau de député à Annonay avait aussi été taguée en mai dernier.