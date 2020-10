La perpétuité pour le policier assassin de son ex-compagne, Carine, à Alès

Une peine de réclusion à perpétuité devant la cour d'assises du Gard pour Jean-Régis Julien, coupable d'avoir tué avec préméditation son ex-compagne, Carine, en février 2016, à Alès. Un assassinat commis sous les yeux de l'enfant du couple alors âgé d'un peu plus de 2 ans.

Ce jeudi 8 octobre, la cour d'assises du Gard est allée au-delà des réquisitions du procureur : réclusion à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans à l'encontre de Jean-Régis Julien, ex-policier, pour le meurtre de son ex-compagne, Carine, elle avait 24 ans. "Ce procès rend honneur et à Mathis et à Carine" réagit, soulagée, Christelle, la sœur aînée de Carine. C'est elle qui depuis février 2016 et l'assassinat de sa sœur élève Mathis, son neveu, le fils de Carine qui a vu son père assassiner sa mère. Elle devrait bientôt l'adopter, le verdict retirant toute autorité parentale à Jean-Régis Julien.

Un féminicide ?

"Ce que vous avez à juger, _c'est un féminicide_. Ce n'est pas tiré du Code pénal, ça ne me dérange absolument pas". Dans son réquisitoire, l'avocat général s'attache à décrire un homme auto-centré "il a commis un crime de possession, c'est tout". Si les avocats des parties civiles n'ont pas prononcé le mot de féminicide, les avocats de la défense le récusent. Ils veulent s'en tenir au meurtre d'une femme par son ex-compagnon, l'un d'eux disant souhaiter que "jamais "féminicide" sera un mot de justice".

La préméditation retenue par la cour d'assises du Gard

La préméditation, la question était au cœur des débats au dernier jour du procès. Les avocats des parties civiles la voyaient dans chaque geste de l'accusé. L'avocat général la voyait dans le harcèlement constant qu'il faisait subir à son ex-compagne. Une préméditation combattue par la défense, sans succès. Et à l'énoncé du verdict qui reconnait cette préméditation, maître Anaïs Farget, partie civile, est satisfaite : "Il y a une dimension morale, c'est une manière de reconnaître ce qu'a vécu Carine, son harcèlement, et tout le cheminement qui a mené jusqu'au crime".