La perpétuité requise à l'encontre de Jean-Marc Reiser pour l'assassinat de Sophie Le Tan

L'avocat général a requis la réclusion criminelle à perpétuité contre Jean-Marc Reiser à Strasbourg. Dans la matinée, les avocats des parties civiles avaient décrit un homme froid et manipulateur. Le verdict est attendu mardi.

L'avocat général a requis ce lundi la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans contre Jean-Marc Reiser. C'est la dernière ligne droite au procès de Jean-Marc Reiser qui comparait devant les assises du Bas-Rhin pour l'assassinat de Sophie Le Tan.

Depuis une semaine, Jean-Marc Reiser continue de nier la préméditation, plaidant l'accident et le coup de folie. Ses anciennes compagnes ont décrit de leur côté, le portrait d'un homme violent et manipulateur.

à lire aussi Procès Reiser : les proches de Sophie Le Tan, une famille dévastée par la douleur

Pour l'avocat général, la préméditation est une évidence

Avec soin, l'avocat général Laurent Guy égrène les éléments qui vont dans le sens de la préméditation : les faux numéros de téléphone, la minutie avec laquelle Jean-Marc Reiser a attiré la victime dans son appartement. Il envoie un sms la veille, et prévient sa compagne qu'il ne sera pas disponible ce 7 septembre. Pour lui, c'est le signe d'un homme "froid et méticuleux, qui a un projet et qui va s'y tenir".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'avocat général balaye aussi la défense de Jean-Marc Reiser, qui durant ce procès encore a plaidé l'accident. Pour lui, la ligne de défense ne colle pas. Elle n'a qu'un objectif, qui est de coller au mieux aux éléments que la justice a accumulée.

Pour Laurent Guy, il n'y a aucune trace de panique dans l'attitude de Jean-Marc Reiser. Au contraire, il est méthodique. Il nettoie minutieusement l'appartement, démembre et cache le corps sans s'affoler et a toujours réponse à toutes les questions quand il est interpellé. D'ailleurs, Jean-Marc Reiser aurait pu parler et en dire plus avant la découverte du corps, il ne l'a pas fait : "Jean-Marc Reiser a eu 8 à 9 occasions de parler devant le juge d'instruction, ça n'a jamais été le cas".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dans la matinée, les avocats des parties civiles avaient décrit un homme froid et manipulateur. Ils ont aussi insisté sur le calvaire des proches de Sophie Le Tan face à un homme qui multiplie les procédures.

"Qu'est-ce qu'il y a de pire que de perdre un enfant ? " - Me Gérard Welzer

Les yeux humides et les lèvres tremblantes, la mère de Sophie Le Tan écoute avec attention la plaidoirie de sont avocat, Me Gérard Welzer. Il décrit sa douleur incommensurable et celle de toute la famille Le Tan d'avoir perdu Sophie.

L'avocat dresse aussi le portrait d'un homme froid et procédurier, mais pointe aussi des interrogations : _"_Si la police judiciaire n'avait pas été aussi efficace.... L'a-t-il droguée ? l'a-t-il violée ?"... et puis cette ultime question qu'il demande à la traductrice de ne pas traduire : "On ne sait pas d'une manière certaine si quand il a découpé Sophie, elle était morte".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Face à ses accusations, Jean-Marc Reiser, est impassible dans son box. Il chausse ses lunettes et semble comme ailleurs.

Avant cela, Me Stéphan, autre avocat des parties civiles, avait dressé le portrait de Jean-Marc Reiser comme celui d'un homme qui a la volonté de commettre un meurtre et tisse une toile pour que sa proie soit piégée : "Un oiseau de malheur qui promet à sa victime un voyage avec l'horreur".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le verdict est attendu ce mardi.

Les articles clés sur l’affaire Sophie Le Tan