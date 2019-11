La personnalité des trois accusés du vol avec violences et avec armes examinée par les assises de la Vienne

Poitiers, France

Dans ce dossier, deux comparaissent libres, le troisième est toujours incarcéré. Il s'agit d'Alexandre, le plus âgé des trois. Il se décrit comme un robin des bois des temps modernes mais son histoire et son comportement montre tout le contraire. Impulsif, violent, incapable de se soumettre à l'autorité, il cumule 23 condamnations à seulement 24 ans. Et pour arranger son cas, depuis le début de ce procès, il se mure dans le silence.

Des personnalités très différentes

Son attitude tranche avec celle de ses complices. Dylan, le co-auteur des violences avec armes et Victoria, l'appât dans cette affaire. Tous deux plus bavard, surtout Victoria, la petite amie des 2 garçons. Décrite comme vulnérable, on a surtout vu une jeune femme déterminée. Franche aussi et elle reconnait sans difficulté ne pas avoir respecté plusieurs des conditions de son contrôle judiciaire comme d'entrer en contact avec Alexandre. Dylan, lui est plus en retrait, pas facile à cerner. Tous trois ont en revanche en commun une adolescence difficile, en rupture avec leurs parents, des addictions à la drogue et une rencontre au hasard d'une soirée à Bressuire quelques semaines avant les faits.

J'ai cru qu'il était mort

Des faits qui se déroulent en deux temps. Une première rencontre entre la victime d'un côté, Dylan et Victoria de l'autre. Pour un plan sexe via internet. Pendant que Victoria fait une fellation au sexagénaire, Dylan vole tout ce qui trouve. C'est le lendemain soir que tout dérape et que le sexagénaire est sauvagement battu. "_Le sang giclait de partout_, j'ai cru qu'il était mort et c'est pour ça que j'ai eu peur" dira Alexandre aux enquêteurs. Le médecin-légiste comptabilisera pas moins de 12 fractures (côtes, sternum, nez, crâne) et quatre plaies au couteau. Pourquoi un tel déchaînement ? La question est pour l'instant sans réponse. Et quant aux raisons de leur retour ce soir-là chez la victime, les dépositions divergent. "Pour lui voler sa voiture" selon Victoria. "Simplement pour lui rendre les affaires volées" pour Dylan.

Le procès doit se prolonger jusqu'à jeudi.