La "personnalité paranoïaque inquiétante" de Bruno Garcia-Cruciani décrite par un expert psychiatre

La deuxième journée du procès en appel de Bruno Garcia-Cruciani, ce lundi 23 janvier, a permis d'en savoir plus sur la personnalité de cet homme, jugé pour l'assassinat de Julie Douib, le 3 mars 2019, à L'Ile-Rousse. Jusqu'à 21h30, témoins, experts et enquêteurs ont défilé à la barre, retraçant le parcours meurtrier de l'accusé. Un expert psychiatre a mis en avant sa "personnalité paranoïaque inquiétante".

Le médecin a rencontré Bruno Garcia-Cruciani en prison, un peu plus d'un mois après les faits. Il explique alors s'être retrouvé "face à un homme extrêmement tendu et irritable, qui ne supporte pas d'être questionné" parce qu'il estime qu'il "n'a rien à faire derrière les barreaux". Le psychiatre souligne sa "psychorigidité" et "la haine" qu'il ressent contre le père de la victime, Lucien Douib et "le prof de sport", le nouvel ami de Julie Douib.

Dans cette même période, depuis sa cellule de la prison de Borgo, l'accusé est parvenu à se procurer un téléphone. L'interception de conversations téléphoniques par les gendarmes témoigne de cette haine. Bruno Garcia-Cruciani y dit de la famille Douib qu'il "aurait fallu tous les dératiser", puis que le professeur de sport que fréquentait son ex-compagne ne doit sa survie qu'a son absence le jour des faits : "Je pensais l'y trouver quand je m'y suis rendu [...] Il sera ma force pendant ma détention".

"Rancune longue et tenace"

Dans son expertise, le psychiatre note rapidement la "personnalité paranoïaque" de Bruno Garcia-Cruciani. Celui-ci est décrit comme ayant "une extrêmement bonne opinion de lui-même, avec des traits mégalomaniaques", mais aussi une tendance à la "victimisation" et à se sentir "facilement persécuté" et dont "l'autocritique est très compliquée".

Enfin, l'expert psychiatre explique que ce trouble de la personnalité, "qui n'a pas altéré son discernement au moment des faits", rend les personnes qui en sont atteintes "très rancunières" et qu'elles peuvent "attendre longtemps avant de passer à l'acte". La présidente interroge alors le psychiatre sur la dangerosité que pourrait représenter Bruno Garcia-Cruciani aujourd'hui vis-à-vis de ceux qui sont désignés comme ses cibles. "Oui, il y a une préoccupation par rapport à cela. Le risque de récidive est à prendre en compte", répond t-il, avant de préciser que les personnalités paranoïaques sont incurables et que ces traits s'accentuent au fil du temps.

La question des anabolisants stéroïdiens

Interrogé par les avocats de la défense, qui rappellent le climat violent dans lequel a grandi Bruno Garcia-Cruciani, l'expert psychiatre confirme que "la personnalité d'un Homme se construit par rapport à son enfance". Me Gilles Antomarchi enchaîne sur la question de la prise d'anabolisants stéroïdiens par son client, pendant des années, qui "comporte de nombreux effets indésirables, comme les explosions de violences, pouvant aller jusqu'à la paranoïa".

"Qu'est-ce que ça change sur le plan psychiatrique ? Rien", rétorque le médecin : "Il n'y a pas de délire chez monsieur Garcia-Cruciani, pas d'hallucination. Donc la question de la responsabilité ne se pose pas", poursuit-il. Puis l'expert psychiatre va plus loin, ajoutant que ce type de toxique est illégal en France et qu'une prise équivaut à une consommation d'alcool : "un facteur aggravant".