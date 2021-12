La personne qui lacérait des tentes de migrants a été "licenciée", selon Gérald Darmanin

Le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin a été auditionné ce mardi 7 décembre devant la commission des lois de l'Assemblée Nationale. D'après le ministre de l'intérieur, la personne qui lacérait des tentes de migrants a été "licenciée".

L'homme était employé d'une société privée chargée du nettoyage des lieux

L'employé d'une société privée qui a lacéré des tentes de migrants lors d'évacuations de campements dans le Nord a été "licencié", a affirmé le ministre de l'Intérieur lors de cette audition. Des associations ont dénoncé à de nombreuses reprises les lacérations de tentes appartenant à des exilés sur le littoral nord.

"De manière effectivement absolument pas acceptable, une société, je ne la citerai pas parce que la personne qui s'en occupait a été licenciée, a retiré en les lacérant les tentes pour les mettre ensuite à la benne", a déclaré Gérald Darmanin, auditionné sur la situation migratoire dans le Pas-de-Calais deux semaines après le naufrage dans la Manche qui a coûté la vie à 27 migrants. D'après l'AFP, la personne licenciée est celle "qui a lacéré" des tentes, et non pas le responsable de la société.

A propos des lacérations des tentes, le ministre de l'intérieur a précisé : "Ce n'étaient pas des policiers et gendarmes, il n'y avait pas de migrant à l'intérieur et à la fin ces tentes allaient quoi qu'il arrive à la déchetterie". Gérald Darmanin qui a déclaré devant les députés_: "Je comprends l'émotion"_. Le ministre a demandé aux préfets du Nord et du Pas-de-Calais "d'inscrire clairement dans les appels d'offres des sociétés de déchets qu'il n'y ait pas de lacérations" de tentes.