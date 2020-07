La petite fille décédée à Rive-de-Gier était une enfant battue

D'abord l'autopsie l'atteste : c'est un coup violent porté au ventre qui a conduit à la mort de la petite fille à Rive-de-Gier. Et cela contredit directement la version de sa mère. Mardi soir, elle avait assuré en garde à vue que sa fille avait fait une chute accidentelle. Et les résultats médicaux ne s'arrêtent pas là : des traces de fractures plus anciennes au niveau des cotes et du sternum ont également été constatées. En clair, cela prouve que c'était une enfant battue depuis plusieurs semaines.

L'enquête avait été ouverte ce jeudi pour homicide sur mineur de moins de 15 ans. L'information judiciaire prend désormais une nouvelle tournure puisque des violences volontaires habituelles sur mineur viennent désormais s'ajouter au dossier précise le parquet de Saint-Etienne.

Reste maintenant à savoir quand ces violences ont débuté. Mercredi, la mère avait été placée en chambre carcérale dans un service psychiatrique de l'hôpital Nord de Saint-Etienne. Ce vendredi, un mandat de dépôt criminel a été requis contre elle.