Mia et sa mère retrouvées dans un squat en Suisse, la petite fille "en bonne santé"

Fin du rapt après cinq jours de recherches. Mia, la fille de 8 ans enlevée mardi dans les Vosges, et sa mère ont été retrouvées en Suisse, dans un squat de la commune de Sainte-Croix, dans le canton de Vaud, a annoncé ce dimanche le procureur de la République de Nancy, François Pérain.

"Les investigations ont permis de déterminer que Lola Montemaggi avait passé une première nuit en Suisse, dans un hôtel à Estavayer-le-Lac, dans le canton de Fribourg, avant d'être hébergée par une femme à Neufchâtel, avant d'être déposée à cet immeuble squatté à Sainte-Croix", a indiqué le procureur de Nancy.

Et de préciser : "Deux gendarmes ont été missionnés sur le territoire suisse pour assister leurs collègues helvétiques".

"Ce sont près de deux cents gendarmes qui sont intervenus à un titre ou un autre dans le cadre de cette enquête menée depuis le 13 avril", a ajouté le procureur de Nancy.

"En bonne santé"

"En bonne santé", l'enfant sera remise à sa grand-mère maternelle chez qui elle a été enlevée mardi dans les Vosges, aux Poulières, un village situé à une trentaine de kilomètres d'Epinal.

Un enlèvement par ruse et sans violence, auquel pourrait être liée Lola Montemaggi, 28 ans, la mère de l'enfant, qui n'en a plus la garde. Les ravisseurs présumés disent avoir agi à la demande de la mère de l'enfant - qui les a sollicités via internet - pour récupérer sa fille et partir à l'étranger.

Elle s'estimait "injustement séparée" de son enfant. Enlevée sans violence à sa grand-mère, mardi à 11h30, Mia a été remise à sa mère 20 minutes plus tard.

La mère en garde à vue

La mère de Mia a été placée en garde à vue par les autorités suisses qui ont également interpellé une personne sur le territoire helvétique.

"D'autres interpellations" devant encore intervenir dans cette affaire, a précisé devant la presse la procureur de la République de Nancy.

Cinq suspects

Âgés de 23 à 60 ans et sans antécédent judiciaire, cinq hommes sont d'ores et déjà entendus dans l'enquête sur le rapt de Mia et sont présentés ce dimanche à un juge d'instruction de Nancy en vue d'une mise en examen pour enlèvement d’une mineure de 15 ans en bande organisée.

Dimanche matin, on apprenait l'interpellation d'un cinquième suspect vendredi à Amancey dans le Doubs. Cet homme de 43 ans est suspecté d'avoir participé à la préparation de l'enlèvement.

Mercredi et jeudi, quatre autres individus ont également été arrêtés en Ile-de-France (à Paris, à Varennes-sur-Seine en Seine-et-Marne, aux Lilas en Seine-Saint-Denis) et en Meurthe-et-Moselle.

Au moins trois des suspects ont un profil inquiétant : ils sont connus de la DGSI, la direction générale de la sécurité intérieure, pour leur appartenance au mouvement survivaliste. Le terme désigne celles et ceux qui se préparent à une catastrophe en se mettant en marge de la société.

à lire aussi Enlèvement de Mia : le profil inquiétant des ravisseurs présumés de la fillette dans les Vosges