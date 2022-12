"La peur doit changer de camp" : la procureure de Bonneville incite les habitants à dénoncer les délinquants

C'est une affaire plutôt banale. Ce vendredi 16 décembre, quartier des Ewües à Cluses, deux individus ont été interpellés par les gendarmes de la brigade de Scionzier pour trafic de stupéfiants. Des habitants venaient de les alerter : un dealer, à la vue de tous, vendait dans un hall d'immeuble de la cocaïne et du cannabis, "en utilisant la boîte aux lettres d'une famille provisoirement absente pour stocker notamment de la cocaïne" indique le parquet de Bonneville. Les deux mis en cause, placés en détention provisoire, seront jugés le 17 janvier prochain.

L'importance des témoignages d'habitants

Une affaire dont s'empare la procureure de la République pour inciter les citoyens à dénoncer les délinquants. "Dans cette enquête en particulier, nous avons sollicité un certain nombre de témoignages, explique Karline Bouisset, la procureure de la République de Bonneville. "Certains ont pu être récoltés, d'autres n'ont pas été exprimés par crainte de représailles. Il se trouve que plus nous avons de témoignages, plus il est difficile, voire impossible, pour un délinquant d'aller exercer des représailles."

"C'est la raison pour laquelle j'appelle ces citoyens à dénoncer les actes de délinquance dont ils souffrent au quotidien. La peur doit changer de camp !" estime Karline Bouisset. Des témoignages qui peuvent rester anonymes, même si des déclarations à visage découvert ont plus de poids dans les procédures.

"Un exemple concluant en Ariège"

La procureure prend pour exemple son passage en Ariège il y a plusieurs années : "petit à petit, les habitants se sont emparés du fléau de la délinquance, ils ont décidé qu'ils allaient dénoncer leurs délinquants". Et les auteurs des faits "ont été poursuivis, condamnés et la paix a de nouveau retrouvé le cœur et le quartier des habitants."

Les citoyens des quartiers touchés par l'insécurité, "en particulier ceux situés dans le périmètre du Quartier de Reconquête Républicaine doivent être acteurs de leur sécurité au quotidien", insiste Karline Bouisset. Ils ne doivent pas "continuer à avoir peur, en comprenant que de leurs témoignages, de leur courage et de leur solidarité, peuvent prospérer des enquêtes", conclut-elle.

Autre trafic démantelé à La Roche-sur-Foron

D'autres dealers ont été interpellés la semaine dernière, à La Roche sur Foron, cette fois après de longues investigations. Trois hommes, d'origine française et albanaise, ont été arrêtés mardi 13 décembre. 4 kilos d'héroïne ainsi que 7 kilos de produits de coupe et de cocaïne ont été saisis, avec 20.000 euros en espèces et des véhicules utilisés par les trafiquants. Les trois hommes, des revendeurs et nourrices, ont été mis en examen et placés en détention provisoire en attendant leurs procès.