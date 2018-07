Nexon, France

Une victoire pour la pharmacie Labarre de Nexon... Cette officine n'avait plus le droit de vendre des médicaments après la plainte déposée par plusieurs pharmaciens du secteur, qui lui reprochaient notamment son emplacement, suite à un transfert de locaux... Mais l'Agence Régionale de Santé vient de l'autoriser à vendre de nouveau des médicaments...

L'affaire débute il y a 4 ans, en 2014. Alors que la pharmacie demande à se déplacer du centre-ville pour s'implanter prés d'un Supermarché à l'extérieur de la ville, l'ordre des pharmaciens intervient et donne un avis négatif, en cause selon lui, un déséquilibre dans la répartition des pharmacies. Il faut dire que selon l'ordre des pharmaciens l'installation en dehors du bourg dans une zone dépeuplée n'avait pas lieu d'être. Le Ministère de la santé, autorise pourtant Stéphane Labarre à s'installer. Les pharmaciens du secteur s'y opposent et obtiennent gain de cause, et Stéphane Labarre est radié de l'ordre des pharmaciens.

A nouveau membre de l'ordre des pharmaciens

En 2018, cette année donc, après une nouvelle demande auprès de l'Agence Régionale de la Santé, Stéphane Labarre est de nouveau autorisé à vendre des médicaments. L'Agence Régionale de Santé s'est appuyée sur l'extension des limites du bourg mais aussi l’absence d'officine dans les villages alentours pour rendre sa décision. Stéphane Labarre est par ailleurs réintégré dans l'ordre des pharmaciens mais ne souhaite pas s'exprimer publiquement.