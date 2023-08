La photo d'une marche blanche dans les Landes utilisée à tort sur la Une du Journal du dimanche

La photo utilisée en Une du JDD ce 6 août concerne la mort d'un adolescent en janvier dans les Landes, et non celle d'un autre jeune en juillet dans l'Eure.

Ce dimanche 6 août 2023, le premier numéro du JDD sous la direction de Geoffroy Lejeune (ex-Valeurs Actuelles) est sorti chez le marchand de journaux. Est-ce le manque de moyens, après six semaines de grève du côté de la rédaction, ou le manque de temps ? Le JDD nouvelle formule a commis une grosse erreur.

Ce sont plusieurs internautes qui ont repéré ce qui ressemble à un gros couac, à tout le moins une grosse maladresse. Le JDD du 6 août consacre sa Une à l'angle sécuritaire. L'hebdomadaire publie la lettre ouverte de plusieurs parents et proches de victimes de faits divers, parmi lesquelles Enzo, 15 ans, mortellement poignardé dans l'Eure le 22 juillet dernier.

Pour illustrer la lettre ouverte au président de la République et le texte qui suit, le JDD a publié une photo en Une et une autre à l'intérieur du journal, page 3, sobrement légendées "marche blanche pour Enzo". Sauf qu'en quelques clics, et notamment via la recherche inversée d'images, plusieurs internautes ont rapidement retrouvé les images de la marche blanche ... et il ne s'agit pas de celle qui s'est tenue le 26 juillet dernier à Louviers (27), mais d'une marche blanche qui s'est tenue chez nous, dans les Landes en début d'année.

La photo de Une du JDD de ce 6 août 2023 reprend en effet une photo de nos confrères de Sud-Ouest publiée le 21 janvier dernier et qui concerne une autre marche blanche, à Hinx. Celle-ci est en hommage à Enzo et son demi-frère, fauchés quelques jours plus tôt alors qu'ils étaient en trottinette électrique.