La piscine d'Amnéville fermée après de nouveaux incidents

Nouveau coup de chaud à la piscine d'Amnéville. Mardi 19 juillet, au plus fort de la canicule et alors que les nageurs étaient nombreux à se rafraichir dans les bassins, un groupe de jeune a semé le trouble, jusqu'à agresser des employés. Une maitre-nageuse a été frappée au point que ses collègues et des clients ont du lui porter de l'aide. Deux adolescents ont été interpellés par les agents de la municipale et nationale. La mairie a décidé de porter plainte, en soutien à ses salariés.

Message d'Eric Munier sur sa page Facebook

Employés à bout

Mais ceux-ci n'entendent pas se contenter de cette unique réaction, face à cet événement grave qui n'est pas un précédent. Des débordements avaient déjà eu lieu dans cette même piscine, le 18 juin dernier, lors de la dernière vague de chaleur. Les employés s'étaient mis en grève, au début du mois pour dénoncer l'insuffisance des mesures de sécurité de la part de la municipalité. Ils ont à nouveau décidé de cesser le travail et d'exercer leur droit de retrait jusqu'au 31 juillet.

La piscine est fermée jusqu'au 31 juillet

"Les agents vont très mal", réagit Raphael Caciti, représentant CGT du personnel. "Les mesures de sécurité ne sont pas vraiment mises en place comme elles le devraient. On demande un service de sécurité digne de ce nom. Des agents de sécurité suffisants en nombre. Les maîtres-nageurs ne peuvent plus bosser correctement. Ils doivent surveiller le bassin et faire respecter le règlement. Le maire minimise. Cela devient désastreux."

Contactée par France Bleu Lorraine, la mairie d'Amnéville n'a pas encore réagit.

Eté sous tension dans les piscines de Moselle

Ce n'est pas la première fois que les esprits s'échauffent dans une piscine de Moselle : depuis le début de l'été, les incidents se multiplient. Toujours le 18 juin dernier, plusieurs centaines de personnes avaient forcé les portes et commis des dégradations au centre Aquarives d'Hagondange. La police avait aussi du intervenir à la piscine de Montigny les Metz obligée elle aussi de fermer, débordée par l'affluence.