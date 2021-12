La piscine de Saint-Aubin-le-Cloud fermée après un cambriolage

La piscine de Saint-Aubin-le-Cloud près de Parthenay est fermée jusqu'à nouvel ordre. L'équipement a été cambriolé et dégradé dans la nuit du 23 au 24 décembre. "Les portes et du matériel ont été détériorés. Le coffre-fort forcé. 86.10 euros en espèces ont été dérobés", indique la communauté de communes de Parthenay-Gâtine dans un communiqué. La collectivité "déplore et condamne fermement cet acte de vandalisme" et précise avoir porté plainte. La piscine de Saint-Aubin-le-Cloud sera fermée le temps de réaliser les travaux nécessaires.