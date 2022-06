Pour éviter les incidents causés par des dizaines de jeunes mineurs, le Centre Aquatique du Lac à Tours et les Thermes de Luynes ont décidé d'imposer la réservation obligatoire. Dès ce lundi 27 juin, il faudra réserver et payer en ligne son créneau de baignade avant de vous rendre à la piscine.

La piscine du Lac à Tours et celle de Luynes imposent la réservation obligatoire dès lundi suite aux incidents

Les bassins du centre aquatique du Lac à Tours ont dû fermer prématurément le week-end dernier. La sécurité des baigneurs et du personnel ne pouvait plus être assuré devant l'afflux de bandes de jeunes

C'est la nouvelle règle qui va s'appliquer dès la semaine prochaine au Centre Aquatique du Lac à Tours et aux Thermes de Luynes. A partir de ce lundi 27 juin, vous devrez impérativement réserver et payer votre créneau de baignade sur internet avant de vous rendre à la piscine. Une nouvelle règlementation pour freiner l'arrivée massive et parfois incontrôlable de dizaines de jeunes mineurs.

Devoir gérer mais surtout subir la loi de ces groupes de jeunes mineurs qui s'invitent dans les bassins de baignade sans respecter les règles, " c'est un phénomène que l'on connaît déjà depuis plusieurs années dès les premières chaleurs."

David Lagache, le directeur du Centre Aquatique du Lac à Tours n'est pas vraiment surpris après ce qui s'est passé le week-end dernier et les divers incidents qui ont forcé l'établissement à fermer prématurément ses portes. " C'est leur comportement qui devenait intenable avec plus d'une centaine de jeunes qui s'étaient regroupés en quelques minutes."

Les mêmes incidents ont été signalés à plusieurs reprises ces dernières semaines aux Thermes de Luynes. Qui a décidé par ailleurs de rendre le bonnet de bain obligatoire. Comme c'est déjà le cas au Centre Aquatique du Lac.

Jusqu'à 7 vigiles le week-end ?

Déjà confrontés à ces phénomènes de bandes, le centre aquatique du Lac a d'abord musclé ses équipes. "On a des renforts pour nos équipes de surveillance bassin et le week-end dernier nous sommes montés jusqu'à 7 agents de sécurité."

Faut-il encadrer l'accès des piscines aux mineurs ?

Mais pour éviter un afflux incontrôlable de groupes de jeunes, la piscine estime n'avoir pas d'autre choix que d'encadrer l'accès des piscines aux mineurs qui ne sont pas accompagnés d'un adulte. Pour cela, le Centre Aquatique du Lac propose de créer un pass mineur à 1 euro. " Il s'agit de frais d'adhésion qui devront être corédigés par le parent et par l'enfant comme une sorte de dossier d'inscription. Ce dernier pourra ensuite les fois d'après venir seul dans l'établissement sans être accompagné d'un adulte". Moyennant bien sûr l'achat d'une entrée journée ou d'un abonnement mensuel.

" Grâce à ce pass, l'objectif est de responsabiliser et les parents et les enfants. Car malheureusement, je pense que les parents laissent leurs enfants de 12,13, 14 ans en journée sans s'imaginer tout ce qu'ils peuvent faire derrière."

Déjà validé en commission sport et culture de la Métropole de Tours, ce pass mineurs à 1 euro doit être adopté définitivement en conseil métropolitain. Problème, l'opposition de gauche n'en veut pas car elle y voit une mesure stigmatisante. Sera-t-il abordé à nouveau lors du prochain conseil de lundi soir ? Pas de confirmation claire et nette du côté de nos élus.