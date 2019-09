La piscine Elie Desbin d'Arras fermée par mesures de précaution

Arras, France

La piscine Elie Desbin d'Arras est fermée depuis mardi par mesures de précaution. Un affaissement partiel de la charpente a été constaté d'après la mairie ce qui oblige à réaliser une expertise complète dans les prochains jours. Ses conclusions seront connues d'ici 4 à 5 semaines. "Il est possible que le diagnostic présenté requiert la réalisation de travaux et donc, éventuellement, le prolongement de la fermeture temporaire pour quelques mois" souligne la mairie d'Arras qui promet de trouver des solutions pour les associations et les clubs afin qu'ils poursuivent leur activité.