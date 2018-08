La patinoire et la piscine de Belfort ont été fermées en fin de matinée ce lundi. En cause: la découverte d'engins explosifs.

La piscine et la patinoire ont été évacuées

Belfort, France

L'alerte a été donnée en fin de matinée. Trois grenades (datant de la première ou seconde guerre mondiale) ont été découvertes sous les arbres, près du complexe sportif des Résidences de Belfort qui comprend la patinoire, la piscine et le tennis.

Les grenades ont été trouvées à 20 mètres de la patinoire, dans un sac plastique sous un arbre. © Radio France - Simon Cardona

Immédiatement, la patinoire et la piscine ont été évacuées et un périmètre de sécurité mis en place. Les démineurs de Colmar se sont déplacés et les deux structures ont été fermées le temps de l'intervention.

Ce sont les démineurs de Colmar qui sont intervenus. © Radio France - Simon Cardona

Il s'agit de grenades désamorcées

Après vérification, il s'agit de grenades vides, désamorcées qui ne représentent aucun danger. La piscine et la patinoire ont donc rouverts. "Nous sommes soulagés" réagit le maire Damien Meslot: " En fait c'est un habitant qui a découvert ces grenades dans son grenier, il les a sorties et a immédiatement appelé la police".

Une grenade oeuf, défensive et une grenade à manche datant de la première ou seconde guerre mondiale ont été identifiées par les démineurs. © Radio France - Simon Cardona

Les démineurs de Colmar ont environ 1500 demandes par an pour ce type d'intervention. Mais il est très rare que ce type d'objets soient déposés sur la voie publique.