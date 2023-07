La piscine Nakache de Toulouse fermée ce jeudi matin après l’agression d’un maître-nageur

Ils ont décidé de lever le pied. Des maîtres-nageurs sauveteurs, en poste ce jeudi matin à la piscine Nakache de Toulouse, ont exercé leur droit de retrait en réaction à l'agression d'un de leurs collègues mardi en fin de journée. Un mouvement qui a entraîné la fermeture de la piscine au public pendant quelques heures. Les enfants des centres de loisirs ont toutefois pu être accueillis.

ⓘ Publicité

Un surveillant pris à partie pendant une bagarre

Tout est parti d'une bagarre qui a éclaté mardi en fin de journée au bord du bassin. Selon un témoignage recueilli par France Bleu Occitanie, un homme incommodait certains usagers en plongeant trop près du bord : il les éclaboussait. Une mère de famille et une jeune femme qui était là avec sa sœur lui ont demandé d'arrêter. Le ton est monté, la compagne de l'homme aurait alors frappé la jeune femme qui aurait tenté de se défendre. Un maître-nageur aurait reçu des coups en tentant de s'interposer. Selon le syndicat Sud, ce surveillant de baignade, a porté plainte et sera "en arrêt de travail jusqu'à la fin du mois".

"De plus en plus d'incivilités au bord des bassin"

Si la piscine a ouvert normalement mercredi, elle est restée fermée jeudi matin suite à cet incident, selon Philippe Girard, représentant du personnel à la ville de Toulouse pour le syndicat Sud-Collectivités Territoriales : "Il y a de plus en plus d'incivilités et d'insultes au bord des bassins. C'est presque devenu la norme : dès qu'il y a un rappel au règlement, ça devient une source de conflits et d'insultes. Et je vous parle simplement de faire respecter l'interdiction de fumer ou de ne de pas manger à certains endroits. Malheureusement, dans notre société, les agents publics sont souvent les souffre-douleurs des usagers. Nous allons nous assurer auprès de la collectivité que des mesures de protection des agents seront prises : il y a des choses à mettre en place."

La piscine Nakache a rouvert ce jeudi après-midi. La police municipale est venue effectuer des rondes de surveillance, en complément du travail de la quinzaine d'agents de sécurité affectés au site.