La piste accidentelle privilégiée après l'incendie de Lanas

L'enquête des gendarmes avance après l'incendie qui a détruit 170 ha de végétation à Lanas et Balazuc (Ardèche). La thèse accidentelle semble la plus probable.

Lanas - France

Samedi 13 juillet, un incendie se déclare vers 13h à Lanas, au sud d'Aubenas. Immédiatement d'importants moyens sont engagés pour limiter la propagation : 150 pompiers, 50 engins, et un important appui aérien ont permis aux soldats du feu de venir à bout des flammes dans la nuit de samedi à dimanche.

Pas de produit accélérant

Vient ensuite le travail des gendarmes pour déterminer les causes de cet incendie qui a détruit 170 ha de végétation. Les enquêteurs s'orientent vers la piste accidentelle. Le feu a pris en bord de route, et s'il a pu y avoir deux départs de feu, c'est sur une zone restreinte : une dizaine de mètres tout au plus. Une étincelle a pu jaillir et embraser la végétation un peu plus loin.

Les gendarmes n'ont en tout cas pas trouvé de produit accélérant dans la zone où a pris le feu.

Le dossier d'enquête reste ouvert mais la piste accidentelle est celle privilégiée.