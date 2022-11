La piste accidentelle privilégiée après la chute d'un jeune de 20 ans à Annecy

Un jeune homme de 20 ans est actuellement hospitalisé au centre hospitalier Annecy-Genevois après être tombé d'un immeuble du centre-ville d'Annecy ce samedi matin vers 10h15, rue du Collège Chappuisien. Il a basculé dans le vide et a atterri dans le Thiou, la rivière juste en dessous. La police d'Annecy a ouvert une enquête pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé, mais c'est la piste accidentelle qui est privilégiée.

Pronostic vital engagé

Ce jeune et huit de ses amis, tous originaires de la région de Chambéry, étaient à Annecy pour le week-end et avaient loué ce grand appartement en duplex pour y célébrer un double anniversaire. Juste avant sa chute, le Savoyard était apparemment assis sur le rebord de la fenêtre d'une des chambres à l'étage et il aurait glissé, pour atterrir une dizaine de mètres plus bas dans le Thiou.

Ce sont des passants qui l'ont sorti de l'eau avant l'arrivée des pompiers. Le jeune homme était d'abord conscient, mais gravement blessé à la tête. Il a été pris en charge par les équipes du Smur et transporté à l'hôpital. Son pronostic vital était engagé ce samedi matin. D'après la police d'Annecy, le jeune homme et ses amis n'étaient pas alcoolisés au moment de l'accident.