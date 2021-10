La piste criminelle envisagée pour l'homme retrouvé mort à Cabestany

La piste criminelle est clairement envisagée concernant cet homme de 28 ans retrouvé mort samedi après-midi entre Cabestany et Perpignan (Pyrénées-Orientales). Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte pour déterminer les causes et les raisons de sa mort.