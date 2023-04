La piste du féminicide privilégiée à Bois-Guillaume, la victime avait porté plainte contre son concubin

La femme de 47 ans, ATSEM dans une école maternelle de Bihorel, retrouvée morte dans son appartement ce samedi 1er avril, a été tuée avant l'incendie de son logement, indique, dans un communiqué, le procureur de la République de Rouen, Frédéric Teillet.

"L'absence dans ses poumons de traces de l'incendie permet d'affirmer qu'elle était décédée lorsque celui-ci s'est déclenché", indique le communiqué. Le procureur va plus loin en précisant qu'elle est "décédée d'une asphyxie par inhalation de sang, due à une importante plaie à la gorge notamment. Elle présentait par ailleurs des plaies au visage ainsi que des plaies de défense aux mains et aux bras. L'ensemble de ces plaies résultent d'un usage d'une arme blanche."

L'hypothèse du féminicide est "la plus probable"

Deux hypothèses sont donc retenues par les enquêteurs : un meurtre de cette femme par son concubin, qui se serait ensuite donné la mort, "la plus probable", précise le procureur, ou "celle de l'intervention d'un tiers, qui ne peut être exclue à ce stade."

Car à ses côtés gisait aussi le corps d'un homme, âgé de 36 ans, son ancien concubin, avec qui "elle avait repris la vie commune plusieurs semaines avant les faits", selon un témoin cité par le procureur. Cet homme présentait "d'importantes plaies à la gorge ainsi que des plaies au niveau des paumes des mains, peu profondes, dont il n'est pas exclu qu'elles soient des lésions de défense", écrit le communiqué. "Ces plaies sont également compatibles avec l'usage d'une arme blanche." Cet homme est décédé d'asphyxie pendant l'incendie, précise le procureur. On ne sait pas précisément comment l'incendie dans l'appartement s'est déclenché.

L'homme avait fait l'objet d'une plainte de sa concubine pour violences conjugales

Cet homme est connu de la justice, condamné à quatre reprises entre 2013 et 2017, indique le parquet, "notamment pour des faits de violences volontaires".

Sa concubine aujourd'hui décédée avait d'ailleurs porté plainte contre lui pour des faits de violences conjugales en octobre 2022. L'homme, en situation irrégulière sur le territoire, avait aussitôt fait l'objet d'une OQTF, le 29 octobre 2022. Une obligation de quitter le territoire français sans délai délivré par la Préfecture de la Seine-Maritime dès la fin de sa garde à vue et il avait été placé en centre de rétention administrative. Mais "48 heures après son placement en rétention, à l'occasion de la première prolongation de cette mesure, le juge des libertés et de la détention a refusé cette autorisation et l'individu a immédiatement été remis en liberté" indiquent les services de l'Etat. L'homme devait être jugé par le tribunal correctionnel de Rouen le 28 août prochain. Il était également connu pour des troubles psychiatriques, ayant déjà entraîné son hospitalisation sous contrainte.

Suite à la découverte de ces deux corps par les pompiers, intervenus pour l'incendie du logement, le parquet de Rouen avait ouvert une procédure judiciaire pour homicides involontaires, le 1er avril dernier, confiée à la direction territoriale de la police judiciaire de Rouen.