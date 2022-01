La police judiciaire de Toulon saisit 53 kilos de cannabis et interpelle 7 personnes cité Guynemer à Toulon

Après 9 mois d'enquête, les hommes de l'antenne PJ de Toulon ont démantelé un trafic de cannabis qui alimentait la cité Guynemer dans les quartiers ouest de Toulon. Sept personnes ont été interpellées mercredi dernier, le 19 janvier. Quatre sont écrouées, dont la tête de réseau, un homme d'une quarantaine d'années qui vivait au Guynemer.

Trente-deux kilos de cannabis ont été saisis dans un "véhicule convoyeur" qui arrivait dans la cité pour approvisionner le réseau en drogue. Vingt-et-un autres kilos ont été découverts dans un box. Lors des perquisitions, 19.000 € en liquide ont également été saisis.

"Il s'agit d'un réseau bien constitué et d'une belle équipe" explique Philippe Dussaix, chef de la police judiciaire de Toulon. En plus de la tête de réseau, déjà connue des services de police, sa petite amie, son associé et le convoyeur de la drogue ont notamment été interpellés.

Sur les sept personnes interpellées, quatre ont donc été placées en détention provisoire après leur mise en examen pour trafic de stupéfiants. Les trois autres personnes sont libres mais placées sous contrôle judiciaire.

Ces interpellations et saisies, orchestrées par la PJ, interviennent après les nombreuses "opérations coups de poing" menées par les hommes de la Sécurité publique de Toulon dans cette cité de l'ouest toulonnais connue pour ces points de deals.