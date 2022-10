“La PJ : notre bras armé qu’il faut préserver” - Frédéric Macé, juge d'instruction à Caen

Les enquêteurs de police judiciaire, opposés à la réforme de leur filière, organisent des rassemblements ce lundi en France. Pour tenter de convaincre le Ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin de renoncer à son projet. Des magistrats se joindront à eux. Frédéric Macé, secrétaire général de l'AFMI (association française des magistrats instructeurs), également juge d'instruction à Caen, voit dans ce projet de réforme une menace sur l’efficacité de cette police judiciaire, précieuse pour les enquêtes au long court.

France Bleu : Les services de police judiciaire sont aujourd'hui sous l'autorité d'un directeur central, dans de larges zones géographiques, par exemple Normandie, Bretagne, Centre Val de Loire et Pays de la Loire pour nous. Le projet de réforme vise à les faire passer sous l'autorité des Préfets des départements. Qu'est-ce que vous craignez, en tant que juge d'instruction ?

Frédéric Macé : La police judiciaire s'occupe de façon privilégiée des enquêtes de longue haleine, que ce soit en matière de criminalité organisée, de lutte contre les trafics de stupéfiants, de démantèlement de ces réseaux, de réseau de trafic d'êtres humains ainsi que de la délinquance économique et financière. Autrement dit, en tant que juge d'instruction, ce service de la PJ est véritablement notre bras armé, nos yeux et nos oreilles lorsque nous investiguons. Le projet qui est annoncé par Monsieur Darmanin, tend à fondre l'ensemble de ces effectifs de la police judiciaire dans des directions départementales beaucoup plus vastes. Et de diluer, je dirais, ces compétences et cette expertise de la police judiciaire si elle est amenée à traiter du “plus petit judiciaire”, ce serait un gâchis de compétences.

France Bleu : Si on prend l'exemple d'un trafic de drogue : la PJ est utile pour aller chercher la tête du réseau quand, au niveau local, on cherche plutôt les passeurs, les revendeurs.

Frédéric Macé : Exactement ! Faire l'impasse sur la PJ, c'est faire l'impasse sur la remontée et le démantèlement des réseaux de trafic de stupéfiants. Pour parvenir à la tête du réseau. Interpeller des petits revendeurs de résine de cannabis en bas des immeubles, c'est sans doute nécessaire, mais ce n'est pas suffisant pour endiguer complètement le phénomène.

La départementalisation pose de multiples problèmes - Frédéric Macé

Frédéric Macé : L'échelon départemental ne nous semble pas adapté. Il nous paraît anachronique de ne pas aller du tout dans le sens de l'histoire. La criminalité organisée n'a que faire des frontières départementales. Elle est aujourd'hui interrégionale, voire internationale. Le directeur départemental de la police nationale devra inévitablement rendre des comptes à son supérieur hiérarchique, qui est le préfet. Cette autorité confiée au Préfet, via un directeur départemental de la police nationale, entraîne aussi un risque de porosité entre l'échelon préfectoral et les enquêtes judiciaires que l'on mène.

France Bleu : C'est-à-dire ? Vous craignez que le Préfet ait accès à des informations sur des enquêtes sensibles ?

Frédéric Macé : Le Préfet pourra tout à fait demander au directeur départemental de la police nationale, des éléments sur les affaires en cours. Ne serait-ce que sur les objectifs, sur la mobilisation des officiers de police judiciaire pour mener ses investigations. Donc il aura accès, je dirais de façon détournée, à des éléments qui sont couverts par le secret de l'instruction

France Bleu : Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, estime cette réforme nécessaire parce que les taux d'élucidation des enquêtes sont en baisse. Est ce que vous partagez ce constat ?

Frédéric Macé : On ne peut que partager le constat sur la résolution et le taux d'élucidation au niveau local dans les commissariats. Pour une raison simple, c'est que les fonctionnaires de police sont complètement submergés par le nombre de dossiers qu'ils doivent gérer. Ils ont, pour reprendre l'exemple du commissariat de Caen, entre 100 et 150 procédures par officier de police judiciaire qu'ils ne peuvent absolument pas traiter. Alors que du côté de la PJ, ils ont effectivement entre cinq et dix dossiers. Mais on va détruire quelque chose qui fonctionne pour essayer de solutionner quelque chose qui ne fonctionne pas.

France Bleu : Cette réforme est prévue pour le second semestre 2023. Qu'est ce que vous demandez ? Un moratoire ou un abandon pur et simple ?

Frédéric Macé : A ce stade là, nous, ce que l'on demande, c'est effectivement un abandon pur et simple. On peut se poser des questions sur une réorganisation de la police, comme toute structure,mais ne pas sonner le glas de cette police judiciaire. Mais là, c'est un projet à marche forcée. Il est nécessaire d’entendre les “pjistes” comme on les appelle. Je dirais de base mais aussi l'ensemble de la chaîne judiciaire. Que des magistrats, mais aussi des avocats, puissent être concertés sur cette réforme.