La place Colonel Arnaud Beltrame inaugurée à Pont-de-Claix

Le maire de Pont-de-Claix et le commandant de groupement de la gendarmerie de l'Isère ont révélé le panneau

La place attenante à la gendarmerie de Pont-de-Claix (Isère) s'appelle maintenant la place Arnaud Beltrame. Elle a été inaugurée ce mercredi 24 novembre. "J'ai posé un regard, un regard sur le malheur de la guerre", récitent les enfants de l'association "Som Do Gunga". Ils ouvrent la cérémonie par un texte écrit par leur soin et inspiré du colonel Arnaud Beltrame. Un texte "en mémoire de son courage", comme dit le panneau révélé par Christophe Ferrari, le maire de Pont-de-Claix : "Posé là dans un lieu assez symbolique : entre la gendarmerie et l'école maternelle des 120 toises, nous perpétuons cette mémoire, le geste de cet homme au service de l'intérêt général, de la nation. En l'inscrivant ici, nous l'inscrivons dans le patrimoine de la ville."

"Rien n'est pire que l'oubli, ajoute-t-il. Avec la masse d'information qui nous parvient, on a tendance à oublier ce qui est essentiel. C'est essentiel de rappeler que les gendarmes sont là pour nous protéger nuit et jour." Robert, un pontois, est venu saluer la mémoire du Colonel. "Ça fait plaisir de voir que cette place porte un nom illustre, confie-t-il assez ému. C'est bien de penser aux personnes qui donnent leur vie pour le bien de la société."

Le colonel Beltrame avait pris la place d'une otage dans l'Aude © Radio France - Shannon Marini

Un exemple pour les gendarmes

C'est un exemple pour le commandant de groupement de la gendarmerie de l'Isère. Le général Tréhin se souvient bien de ce funeste 23 mars 2018 : "Pour ceux qui ont connu le Colonel Beltrame, moi-même je l'ai croisé deux fois, c'était un homme admirable et nous avons été frappés de stupeur et de chagrin mais aussi très fiers de ce qu'il avait fait." Une bravoure qui lui a valu plusieurs médailles de son vivant, et à titre posthume, dont la Légion d'honneur.

