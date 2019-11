La place de l'Hôtel de ville de Générac porte désormais le nom de Franck Chesneau

Générac, France

La place de la mairie de Générac s'appelle désormais place Franck Chesneau. Elle a été inaugurée ce samedi matin, trois mois jour pour jour après l'accident qui avait coûté la vie au pilote du Tracker qui luttait contre les flammes. C'était le 2 août dernier pendant les terribles incendies qui avaient détruit 800 hectares de végétation sur la commune située à une vingtaine de kilomètres au sud de Nîmes. Une plaque portant le nom et la photo de Franck Chesneau a été dévoilée en présence d'Eva, son épouse et de leurs enfants Tom et Lola.

Une cérémonie empreinte de dignité et chargée d'émotion à l'image du bref mais poignant discours d'Eva, la veuve de Franck Chesneau : "Quel plus bel hommage pouvait-on lui faire ? Le voici à tout jamais présent parmi vous. Nous avons le sentiment de faire partie désormais de votre village. Merci à tous du fond du cœur".

300 Généracois sont venus rendre hommage à Franck Chesneau

Le maire de Générac, Frédéric Touzellier, tenait à ce que le nom de Franck Chesneau soit associé à ce lieu hautement symbolique que constitue la place centrale : "C'est un héros qui est tombé au combat. Nous pourrons désormais nous recueillir en passant sur cette place, devant cette plaque et nous souvenir qu'un homme a perdu la vie pour protéger notre village. Nous allons nous reconstruire bien sûr mais ce souvenir perdurera. Franck Chesneau et sa famille sont des Généracois".