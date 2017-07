La Plagne : les freins d'un camion lâchent, un enfant de sept ans meurt écrasé

Un terrible accident ce mardi après-midi à La Plagne, en Savoie. Un enfant de sept ans est mort, trois personnes ont été blessées dont deux gravement. Les freins d'un camion auraient lâché avant de percuter les piétons.

L'accident s'est produit vers 17 heures ce mardi dans le haut de la station, à proximité d'un terrain de tennis. Les freins d'un camion à l'arrêt auraient lâché. Le conducteur a tenté de le stopper. Mais en vain. Trois piétons ont été percutés.

Un mort et trois blessés

Parmi les piétons, un enfant de sept ans est décédé. Un homme est gravement blessé. Il a été héliporté vers l'hôpital de Chambéry. Une femme, plus légèrement touchée mais très choquée a été transportée vers le cabinet médical de La Plagne. Il s'agirait des grands-parents de l'enfant, selon le maire Jean-Luc Boch. Le conducteur lui est également gravement blessé et hospitalisé à Annecy. Il a essayé de rattraper le semi-remorque et s'est fait écraser la jambe.