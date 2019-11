La-Plaine-Sur-Mer : une femme de 43 ans retrouvée morte, il s'agirait d'un féminicide

Loire-Atlantique, France

C'est une proche de la victime, inquiète de ne pas avoir de nouvelle de la quadragénaire qui donne l'alerte lundi. Dans un pavillon de la Plaine-sur-Mer qui est a priori une résidence secondaire du couple, les gendarmes de Pornic découvrent le corps sans vie de la mère de famille âgée de 43 ans. Elle porte des traces de strangulation au cou et plusieurs blessures au thorax. Des couteaux sont repérés à proximité.

L'ex-mari s'est pendu

L'ex-mari, également âgé de 43 ans, est lui retrouvé pendu à l'entrée de la maison. S'il n'a laissé aucun courrier, tout laisse à penser qu'il a tué son ex-épouse avant de se donner la mort. Des autopsies des deux corps doivent être effectuées dans la journée selon la procureure de la République de Saint-Nazaire, Sylvie Canovas-Lagarde. Il s'agirait du 132 ème féminicide en France depuis le début de l'année. Le couple était séparé depuis deux ans et vivait à Couëron, près de Nantes. Il avait trois enfants âgés de 17, 16 et 13 ans. Les enquêteurs tentent d'en savoir plus, notamment si la victime avait reçu des menaces et si les relations étaient particulièrement conflictuelles.