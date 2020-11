La plainte d'une Rochefortaise pour violences policières classée sans suite

L’enseignante de 44 ans, d’origine asiatique, disait avoir été victimes de violences physiques et psychologiques en venant porter plainte au commissariat de Rochefort. Une version finalement contredite par deux témoins. Sa plainte vient d'être classée sans suite par le Parquet de La Rochelle

La plainte pour violences déposée par une institutrice contre des policiers de Rochefort classée sans suite. Les faits s’étaient produits à la fin du mois de septembre. L’enseignante de 44 ans, d’origine asiatique, disait avoir été victime de violences physiques et de propos sexistes et racistes alors qu’elle était venue déposer plainte pour une tentative d’intrusion. Mais pas du tout la version des faits retenue par le Parquet de La Rochelle après l'enquête de la brigade de sûreté départementale.

Les témoins de la scène contredisent complètement cette version. Un homme qui attendait sa compagne a ainsi déclaré « très franchement lorsque je l’ai vue se rouler par terre ça m’a fait penser à un footballeur qui fait semblant d’être blessé et qui cherche le penalty ». L’autre personne présente, un avocat du barreau de La Rochelle, dit exactement le même chose. Il ajoute que la plaignante a tenu "des propos outrageants" avant de "se jeter sur le chef de poste" pour entrer de force.

L'enseignante maintient sa version des faits

Selon lui, elle a ensuite "poussé l’agent avec son épaule" avant de crier « au secours, à l’aide, il me frappe". Les policiers ont alors été "très professionnels" explique l’avocat "faisant preuve d’une grande maîtrise et de beaucoup de sang froid". Deux témoignages qui correspondent aussi à l’enregistrement vidéo de la scène et aux dires des policiers concernés.

L’enseignante, elle, maintient sa version des faits. Elle se dit outrée de ce classement sans suite mais pas étonnée. Elle compte maintenant saisir la Défenseure des droits et met en avant pour cela le certificat médical qui atteste des deux entorses, bien réelles, qu’elle s’est faite ce jour là et qui lui ont causé 10 jours d’ITT et une semaine supplémentaire d’arrêt de travail.