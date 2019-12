La plainte d'un usager de la déchetterie d’Emmaüs Lescar après une chute

Lescar, France

Un usager a déposé plainte contre le village d'Emmaüs de Lescar. Le mardi 19 novembre dernier, il a chuté dans une des bennes de la déchetterie. C'est la première fois qu'un tel accident se produit dans une déchetterie de l'agglomération. Si cet usager dépose plainte, c'est qu'il considère que les conditions de sécurité sur ce site ne sont pas réunies.

Chute, plainte et constat d'huissier

Le plaignant raconte qu'il s'est appuyé légèrement sur une barrière au bord de la benne. La plate-forme est en hauteur par rapport aux bennes. Il s'est donc appuyé et il a basculé. Il est tombé sur le dos et souffre de traumatismes aux vertèbres. Il est sorti de l'hôpital au bout de quelques jours, mais il est toujours en arrêt de travail. Il a donc décidé de déposer plainte. Il a même demandé et obtenu du président du tribunal, un constat d'huissier sur le site de la déchetterie qui s'est déroulé le samedi 23. Le parquet a décidé d'ouvrir une enquête pour blessures involontaires.

La plateforme et une benne en contrebas © Radio France - Daniel Corsand

Une déchetterie à part dans le dispositif

Cet déchetterie du village Emmaüs est adossée à la recyclerie. Elle a ouvert en 2006 et elle est intégrée dans le dispositif intercommunal des déchetteries de l'agglomération de Pau. Il y a une convention depuis douze ans entre Emmaüs et l'agglomération qui stipule que la communauté, qui a financé cette déchetterie/recyclerie entièrement, assure le gardiennage la surveillance et l'entretien de cette plateforme. Elle assume aussi toute les responsabilités civiles. Elle est assurée pour cela. L'agglomération n'est en charge que de récupérer les bennes pleines. Mais lors du renouvellement de cette convention, figure quand même cette recommandation à Emmaüs : "réaliser des travaux de mise aux normes des quais".

Nous avons essayé de joindre Germain Sari, le responsable du village Emmaüs qui n'a pas donné suite. La victime et sa famille n'ont pas non plus souhaité s'exprimer publiquement sur cette affaire. A noter que cet été déjà, un compagnon a été victime d'un grave accident du travail. Un bénévole lui a involontairement écrasé le pied en lui roulant dessus avec un Manitou. Aucune plainte n'a été déposée, et le parquet n'a pas été informé de cet accident.