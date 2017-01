La plainte des parents de Charlie Brignone classée sans suite

Il y a un an ce jeune de Bizanos a quitté le domicile familial en pleine crise de bouffées délirantes. Il a été retrouvé mort trois jours plus tard. Ses parents avaient porté plainte contre le Samu pour non assistance à personne en danger.

Le parquet a décidé de classer sans suite la plainte des parents de Charlie Brignone. Il y a un peu plus d'un an, le 15 décembre, ce jeune de 20 ans a été retrouvé mort après qu'il a quitté son domicile à Bizanos. Ce jeune était sous l'effet de bouffées délirantes. Ses parents ont appelé le samu pour qu'il soit transporté de force vers les urgences psychiatriques. Le samu n'a envoyé qu'une équipe de deux ambulanciers. Confrontés à eux le jeune a fuit pieds nus et a été retrouvé mort trois jours plus tard.

Saisir un juge d'instruction

Maitre Olivier Rouvière défend la maman du jeune Charlie. Il envisage maintenant de saisir un juge d'instruction pour ouvrir une nouvelle enquête. Il attend de recevoir la copie du dossier pénal pour évaluer son contenu, mais il continue de considérer que le Samu a mal évaluer la situation quand Sophie, la maman a appelé à l'aide pour que son fils soit pris en charge.

Tout est une question d'appréciation par le médecin régulateur. Il ressort des éléments dont je dispose, les enregistrements de la conversation téléphonique avec le samu, que ma cliente a été très claire sur l'état du jeune Charlie. J'estime que le médecin régulateur n'a pas apprécié suffisamment la gravité de la situation en n'envoyant d'abord que deux ambulanciers d'une ambulance privée — L'avocat de la mère de Charlie

Maitre Olivier Rouvière l'avocat de la mère de Charlie Brignone © Radio France - Daniel Corsand