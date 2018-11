La plainte pour viol contre le député Gilbert Collard classée sans suite

Marseille, France

Le 12 juin 2018 à Fréjus, une plainte pour viol avait été déposée contre Gilbert Collard par une ancienne cliente de l'avocat et député du Gard. Elle affirmait avoir subi deux viols en 2006 et 2007 au cabinet de l'avocat à Marseille. La plainte a été classée sans suite fin octobre, car les enquêteurs de la police judiciaire de Marseille n'ont "pas établi" les faits allégués. "Le classement sans suite a été prononcé pour absence d'infraction, pas pour éléments insuffisants, ce qui est rare", a déclaré Me Gilbert Collard, confirmant lui aussi une information révélée par Le Parisien-Aujourd'hui en France.

Gilbert Collard a toujours démenti les accusations à son encontre avec fermeté. Il dirige depuis 40 ans un cabinet d'avocats basé à Marseille, qui compte actuellement six avocats, dont lui-même.