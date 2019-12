La plaque en mémoire du Colonel Beltrame restera sur le monument aux morts de Fontaine-le-Comte

Fontaine-le-Comte, France

Pour commencer rappelons que le Colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame a été tué lors d’un att, le tribunal a estimé que cet article n’interdit pas au conseil municipal de décider que d’autres noms soient apposés sur le monument aux morts. une de Fontaine-le-Comte a décidé de lui rendre hommage et d’apposer une plaque à son nom sur le monument aux morts communal. Le 25 juin 2018, un habitant de la commune a demandé au maire de retirer cette plaque. Le maire ayant refusé, le requérant a demandé au tribunal d’annuler cette décision de refus.

"Je suis satisfait que le Tribunal nous ait donné raison, reconnait Philippe Brottier, le maire de Fontaine-le Comte", je trouve le comportement de ce citoyen de ma commune complètement affligeant je trouve regrettable que des personnes puissent faire des recours comme celui-là."

monument aux morts © Radio France - mairie

Le Tribunal administratif de Poitiers rappelle dans sa décision "Selon le requérant, le nom d’Arnaud Beltrame n’a pas vocation à figurer sur le monument aux morts de Fontaine-le-Comte dès lors qu’il n’est pas né dans cette commune et n’y a jamais habité."

la plaque en question - Mairie

Se basant sur le L. 515-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le tribunal a estimé que cet article n’interdit pas au conseil municipal de décider que d’autres noms soient apposés sur le monument aux morts. Le Maire de Fontaine le Comte poursuit "Il y a eu un hommage national qui a été fait et on s'est dit, comment nous au niveau local on peut intégrer ça et faire en sorte que les gens et notamment les jeunes générations s'en souviennent par ce que c'était la 3ème guerre, et il y a un lieu référent qui rend hommage à tous les gens qui défendent les valeurs de la République, c'est le monument aux morts".