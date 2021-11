La plate-forme Total confinée quelques heures pour un événement de sûreté

Ce mardi matin, sur le site Total, la plate-forme de Normandie à Gonfreville l'Orcher, sur la zone industrielle du Havre, les personnels ont été confinés plus d'une heure par mesure de précaution. Un événement de sûreté était en cours et a nécessité l'intervention de la police.

La plate-forme raffinerie et pétrochimie Total Energies de Normandie à Gonfreville l'Orcher

Ce mardi matin, sur le site Total Energies de la plate-forme de Normandie à Gonfreville l'Orcher sur la zone industrielle du Havre, les personnels ont été confinés entre 8H35 et 9H45. Impossible de sortir ou d'entrer sur site par mesure de précautions. La police confirme avoir été sur place mais parle d'un "non-événement". Alors s'agit-il d'un incendie ou d'un accident ? Non car les sirènes se seraient déclenchées. Du côté de Total, on évoque un "événement de sûreté" sans donner davantage de précisions. S'agit-il d'une intrusion sur site ? D'après le maire de la commune Alban Bruneau, en réalité il y aurait eu une violente altercation entre deux salariés, ce qui a entraîné les mesures de protection, de confinement pendant une heure. Un individu a été appréhendé par la police.

Peu avant 10H, tout serait rentré dans l'ordre, les accès au site sont désormais rouverts. Les salariés ont même reçu en interne un mail expliquant cet événement.

La plate-forme de Normandie Total Energies est la plus grande de France, un site classé SEVESO qui compte plus de 1 500 salariés.