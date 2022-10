La pluie cause une dizaine d'accidents légers à Limoges

Pour ce premier jour d'octobre, on dénombre pas moins d'une dizaine d'accidents sur le secteur de Limoges. Le changement de luminosité, le manque d'adhérence des pneus de voiture à cause de la pluie, le manque de visibilité et de prudence des automobilistes favorisent les accidents de la route à cette période de l'année.

Plusieurs tonneaux en sortie de route

Vers 13 heures, un automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture, à la sortie d'une courbe, rue des Essarts à Limoges. Trois enfants accompagnaient cet homme de 36 ans. La voiture a fait plusieurs tonneaux avant d'atterrir dans la chaussée. Les quatre occupants ont été légèrement blessés. Le conducteur, souffrant de douleurs cervicales, a été conduit au CHU de Limoges. Les 3 enfants, touchés à la tête et au thorax, ont été transportés à l'Hôpital de La mère et de L'Enfant.

Les autres accidents de la journée sont heureusement moins graves, légers ou matériels.