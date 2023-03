La pluie ne freine pas les ardeurs d'un automobiliste qui roule à plus de 160 km/h à Congrier

Gros excès de vitesse à Congrier, un village dans le Sud-Mayenne. Les motards de la gendarmerie de Château-Gontier-sur-Mayenne ont intercepté ce jeudi matin un automobiliste qui circulait, malgré la pluie et donc sur une chaussée mouillée, à plus de 160 km/h sur une route départementale, la RD 11 limitée ici à 80. Retrait immédiat de son permis de conduire, voiture à la fourrière et convocation prochaine devant la justice. Il risque une forte amende et une suspension de son permis pour plusieurs mois.

ⓘ Publicité