La pluie provoque plusieurs accidents de la route en Vendée

Plusieurs blessés légers ce samedi 19 juin dans des accidents de la route en Vendée. Des accidents à cause du mauvais temps, et plus précisément des "épisodes pluvieux de la mi-journée" précisent les pompiers.

Ils sont intervenus une dizaine de fois en milieu de journée sur plusieurs routes du département. Il a plusieurs blessés légers et des dégâts matériels.