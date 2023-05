Lutte contre les violences intrafamiliales : le gouvernement retient des propositions de Dominique Vérien

"Nous avons pu constater que nous avions été réellement entendues (par le gouvernement)", se félicite Dominique Vérien. La sénatrice de l'Yonne, très impliquée dans la lutte contre les violences intrafamiliales, estime qu'une cinquantaine de ses propositions ont été retenues et seront mises en application dans les prochains mois, soit par décret, soit via des projets de loi. Elle répond aux questions de France Bleu Auxerre.

France Bleu Auxerre - Comment la justice va-t-elle mieux traiter les violences conjugales ?

Dominique Vérien, sénatrice (UDI) de l'Yonne - Le garde des sceaux a annoncé la création de pôles spécialisés dans chacun des tribunaux de France, dans lesquels les magistrats auront des formations spécifiques sur le déroulement de ces violences intrafamiliales, les psycho-traumatismes et conséquences de ces violences. Dans ces pôles il y aura aussi un partage d'information pour que les décisions prises ne se contredisent pas et aillent toutes dans le même sens pour aider la famille à s'en sortir.

Les victimes en danger seront-elles mieux protégées ?

Aujourd'hui, lorsqu'on veut être sûr que le conjoint violent ne vienne pas s'approcher du conjoint violenté, il existe une ordonnance d'éviction délivrée par le juge aux affaires familiales qui se fait en six jours. Avant c'était 47 jours. Mais six jours c'est trop. Nous avons demandé une ordonnance de protection immédiate en 24 heures, si le procureur estime qu'il y a un danger, il demande qu'il y ait séparation des conjoints. Et ensuite, il y aura six jours pour avoir un débat contradictoire. Aujourd'hui dans l'Yonne, le principe est de laisser la femme et les enfants au domicile. C'est à l'homme de réfléchir, il va aller à l'hôtel, dans sa famille ou dans un foyer."

Va-t-on améliorer le suivi des auteurs et des victimes ?

Nous avons proposé de créer un fichier des auteurs de violences conjugales qui ferait que quand les policiers ou les gendarmes sont amenés à se rendre dans un domicile, s'il y a déjà eu des violences, si la personne est armée et donc on pourrait ne plus avoir l'impression de découvrir la situation à chaque fois qu'on se rend dans la famille. On souhaiterait comme en Espagne qu'il y ait aussi un fichier pour les victimes, de façon à savoir le danger qu'elles courent et pour évaluer la protection qu'on doit lui donner. En Espagne, en fonction du degré d'urgence, le dossier est revu toutes les semaines.

Qu'est-il prévu pour mieux former les forces de l'ordre ?

Le contrôle va être intégré dans les formations. Le contrôle coercitif, c'est quand vous ne pouvez pas vous habiller comme vous voulez, vous ne rencontrez pas qui vous voulez, vous ne disposez pas de votre argent, il faut toujours demander à votre conjoint l'autorisation. C'est un contrôle qui fait régner une terreur sur la famille Désormais, aucun gendarme, policier, travailleur social ou magistrat ne doit ignorer ce qu'est le contrôle coercitif parce qu'on se rend compte que dans pratiquement 100% des cas de féminicides, le contrôle coercitif était mis en place. Et parfois dans les procédures, on dit c'est parole contre parole. Quand un dispositif de contrôle est mis en place dans la famille, il n'y a plus de parole contre parole. Il y en a bien un qui a mis l'autre sous emprise.