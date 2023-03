La poisse du voleur d'hôtel qui réveille des clients policiers à La Rochelle !

Il y a des jours où quand ça ne veut pas, ça ne veut pas ! Mercredi 22 mars 2023 au petit matin, un voleur très mal inspiré décide d'entrer par effraction dans un hôtel de La Rochelle pour s'emparer du contenu de la caisse. Cet homme âgé d'une quarantaine d'années fracture sans problème la porte d'entrée mais il ne le sait pas encore, c'est la seule chose qui va bien se passer pour lui.

Pas de chance, des policiers dormaient cette nuit-là à l'hôtel !

Premier souci, la somme d'argent dans la caisse est très limitée, 200 euros à peine et surtout deuxième (gros) souci, au moment de partir il déclenche sans le vouloir l'alarme. Ce qui réveille tout le monde à l'intérieur de l'hôtel et en particulier trois client pas comme les autres, des policiers. Ces derniers ont vite retrouvé leurs réflexes pour interpeller immédiatement le voleur et le remettre à leurs collègues du commissariat. Le voleur malchanceux sera jugé ce jeudi 23 mars 2023 en comparution immédiate