La police à la recherche d'un homme de 71 ans à Hayange

Un habitant d'Hayange âgé de 71 ans est activement recherché depuis lundi. Il a quitté son domicile du quartier du Konacker et n'a plus donné signe de vie. La police lance un appel à témoin.

Hayange, France

Qui a vu Otello Lopico ? Cet habitant d'Hayange, âgé de 71 ans a quitté son domicile dans le quartier du Konacker lundi et depuis il n'a plus donné de nouvelles. Les policiers de Thionville sont à sa recherche, des chiens et un hélicoptère ont été mobilisés, en vain. Sa trace a été perdue à proximité de la forêt juste à côté de chez lui.

Otello Lopico mesure 1m82 pour 89 kg, il doit prendre des médicaments. Il portait ce lundi un blouson noir à capuche, la police parle de "disparition inquiétante".

Si vous avez des informations, contactez le commissariat de Thionville au 03 82 53 39 80 ou le 17.