Marseille, France

Dix-sept personnes ont été mises en examen après le démantèlement lundi d'un important trafic de stupéfiants dans la cité de la Castellane à Marseille. Neuf d'entre elles ont été écrouées. Les huit autres ont été placées sous contrôle judiciaire a-t-on appris ce vendredi auprès de la direction interrégionale de la police judiciaire. Elle sont poursuivies pour "trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, infraction à la législation sur les armes".

Deux des interpellés faisaient l'objet d'un mandat d'arrêt

Lundi, au terme d'une enquête commencée il y a un an, 250 policiers dont 150 de la police judiciaire ont donné l'assaut dans les tours de la cité. 200 kilos de résine de cannabis, neuf armes dont des kalachnikov ainsi que 30.000 euros en liquide ont été saisis. Deux des interpellés faisaient l'objet d'un mandat d'arrêt après leur condamnation à cinq et six ans de prison le 12 décembre 2017 pour trafic de stupéfiants.

100 trafiquants arrêtés à la Castellane en cinq ans

"On assiste à des trafics organisés" a expliqué au cours d'une conférence de presse Eric Arella, directeur interrégional de la police judiciaire avant d'insister sur "le pilotage renforcé". Un dispositif qui repose sur un partage d'informations entre différents services et qui qui permet "de ne rien lâcher". En cinq ans, 100 trafiquants ont été arrêtés à la Castellane. Les deux tiers ont été écroués.

Au fil des interventions policières, les trafiquants s'adaptent en effet en installant des cabanes et des murs de ciment pour entraver la circulation. On pouvait même lire récemment sur un panneau dans la cité de la Castellane les différents produits vendus, les tarifs ainsi qu'un message de remerciement "bonne fumette les amis et à bientôt".

Entre 40.000 et 50.000 euros par jour

Le trafic de drogue dans cette cité du 15e arrondissement de Marseille rapporte entre 40.000 et 50.000 euros par jour.